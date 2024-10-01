В Подмосковье до конца года обустроят более 500 народных троп

До конца этого года в Московской области создадут 500 народных троп. Эта работа проводится по программе обустройства пешеходных дорожек и маршрутов во дворах и на других территориях со всеми необходимыми коммуникациями. В регионе уже создали более трех тысяч таких троп, рассказал 360.ru замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Всеволод Волосевич.

Программа по созданию народных троп, которая реализуется с 2021 года, оказалась очень востребована жителями. Важно, что они могут способствовать развитию пешеходных коммуникаций, оставляя заявки на обустройство той или иной территории. Это можно сделать на сайте «Доб»одел» или в министерстве, напомнил Волосевич.

В целом в регионе продолжится комплексное благоустройство дворов, которое включает в себя установку скамеек, создание детских площадок, озеленение, асфальтирование проездов и другие виды работ. Причем сами жители могут участвовать в этом – сообщать о необходимых изменениях, следить за качеством выполнения работ.

«Жители Подмосковья могут не только повлиять на перечень работ, но и следить за реализацией проекта. Они же подписывают акты завершения работ, без этого двор не считается завершенным», — подчеркнул чиновник.

Он также добавил, что в следующие два года в регионе планируется увеличить число дворовых территорий на 5-6%. Благоустроенные дворы и асфальтовые покрытия должны быть на территории каждого дома, заключил Волосевич.

Напомним, также в области продолжают устранять ямы во дворах для создания комфортного передвижения автомобилей и пешеходов. Всего в этом году будет устранено 575 тыс. кв. метров ям, работы затронут 33 муниципалитета.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начали убирать аварийные деревья.