Православного активиста задержали за изнасилование 11-летней девочки в Петербурге

В Петербурге 31-летнего православного активиста задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, уроженец Подольска был заведомо осведомлен о возрасте ребенка. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, и насильственных действиях сексуального характера. Мужчину задержали.

Сообщается, что задержанный активно вел социальные сети и позиционировал себя, как православного активиста. Он также часто общался с детьми.

До этого в Рязани вынесли приговор мужчине, который изнасиловал дочь сожительницы, находясь под действием наркотиков. В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей.

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