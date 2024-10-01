Россиянка купила поддельный вид на жительство в Польше и попалась на границе

Россиянку с поддельным видом на жительство в Польше задержали на российско-польской границе. Об этом сообщили в пресс-службе Варминско-Мазурского отдела пограничной стражи Польши.

На днях сотрудники пограничного поста в Гжехотках остановили гражданку России из-за возникшего подозрения относительно подлинности карты резидента, которую продемонстрировала путешественница.

Факт подделки бланка вскоре подтвердился, и 60-летняя женщина призналась, что купила документ через интернет за €4 тыс. Туристке было предъявлено обвинение в попытке пересечения границы путем обмана. За это ее оштрафовали на 1,5 тыс. злотых (около 36 тыс. рублей).

В конце августа польские пограничники задержали на этом же пункте пропуска россиянина, который также продемонстрировал поддельный ВНЖ. Мужчина признался, что приобрел его за €1,8 тыс.

Ранее вьетнамцев остановили на российской границе и наказали из-за любви к русской кухне.