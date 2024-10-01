Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка купила поддельный вид на жительство в Польше и попалась на границе

На российско-польской границе остановили россиянку с купленным в интернете ВНЖ

close
Global Look Press

Россиянку с поддельным видом на жительство в Польше задержали на российско-польской границе. Об этом сообщили в пресс-службе Варминско-Мазурского отдела пограничной стражи Польши.

На днях сотрудники пограничного поста в Гжехотках остановили гражданку России из-за возникшего подозрения относительно подлинности карты резидента, которую продемонстрировала путешественница.

Факт подделки бланка вскоре подтвердился, и 60-летняя женщина призналась, что купила документ через интернет за €4 тыс. Туристке было предъявлено обвинение в попытке пересечения границы путем обмана. За это ее оштрафовали на 1,5 тыс. злотых (около 36 тыс. рублей).

В конце августа польские пограничники задержали на этом же пункте пропуска россиянина, который также продемонстрировал поддельный ВНЖ. Мужчина признался, что приобрел его за €1,8 тыс.

Ранее вьетнамцев остановили на российской границе и наказали из-за любви к русской кухне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами