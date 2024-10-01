Эксперты объяснили, почему 65% российской косметики содержат опасные вещества

Производители косметики часто сами гарантируют качество продукта и наносят на нее знак, подтверждающий прохождение тестов. Однако никаких инспекций по контролю за качеством не существует, и количество нарушений растет, рассказал RT председатель Союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Так эксперт объяснил наличие опасных веществ в 65% российской косметики. Для решения этой проблемы он призвал ввести маркировку для отслеживания косметики и запрета тех продуктов, которые потенциально опасны. Кроме того, большим шагом для исключения покупки россиянами опасных косметических средств будет наличие на их этикетках состава на русском языке. Сегодня чаще всего на русском пишут лишь сообщение о содержании или отсутствии спирта, остальное — на латинском, отметил Шапкин.

«Почему нельзя все на русском написать? Например, название вредных веществ, таких как формальдегиды, которые вызывают отравление, — они могут быть названы по-другому, на латинском», — подчеркнул он.

Часто также производители употребляют аббревиатуры, которые также позволяют скрыть наличие тех или иных веществ в косметике и не дают покупателям возможности проверить состав, отметил эксперт.

Напомним, опасные для здоровья вещества в 65% косметики исследователи выявили в ходе мониторинга рынка. В 76% случаев информация о противопоказаниях для применения отсутствует, а каждый пятый товар реализуется просроченным либо без указания срока годности.

Ранее сообщалось, что среди производителей косметики в РФ зафиксировали увеличение количества нарушений.