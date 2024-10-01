Актер и кинорежиссер Василий Ливанов попал в больницу

В Москве с инсультом госпитализировали 89-летнего актера и кинорежиссера Василия Ливанова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, его состояние ухудшилось 29 сентября и родственники вызвали актеру бригаду скорой помощи. Ливанова доставили в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

Предварительно, у актера произошел инсульт. Более подробных данных о его состоянии не поступало.

Ливанов известен по роли Шерлока Холмса в цикле кинолент «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», снятых по книгам Артура Конан Дойла. В 2006 году актера удостоили почетного членства ордена Британской империи.

До этого актер Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации. Он заявил, что с ним все в порядке, и сравнил слухи с фантазиями.

Ранее актера из фильма «Кин-дза-дза» экстренно госпитализировали в Москве.