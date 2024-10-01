В аэропорту Благовещенска появилась линейная станция техобслуживания

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов «Аэрофлот Техникс» (входит в группу «Аэрофлот») открыл линейную станцию технического обслуживания (ЛСТО) в аэропорту Благовещенска, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Новую станцию будет обслуживать штат высококвалифицированных специалистов, а сама она оснащена современной материально-технической базой. Персонал станции прошел дополнительное обучение по типам воздушных судов, а все специалисты имеют сертификаты категорий В1 и В2.

Новая ЛСТО поможет обеспечить техническое сопровождение рейсов группы «Аэрофлот» и сможет оперативно обслуживать четыре типа лайнеров: Boeing 777, Вoeing 737NG, Superjet 100 и Airbus А320 Family.

Первый рейс в Благовещенске, который обслужили специалисты ЛСТО, был выполнен авиакомпанией «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») из Владивостока на авиалайнере Superjet 100.

Теперь в России 19 линейных станций технического обслуживания «Аэрофлота», 5 из которых находятся во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Южно-Сахалинске и Хабаровске.

В «Аэрофлот Техникс» отметили, что открытие новых станций позволяет группе «Аэрофлот» не только осуществлять техническое обслуживание во внебазовых аэропортах, но и создавать в регионах новые рабочие места для авиационно-технического персонала.