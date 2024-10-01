В Бурятии выявлен очаг лептоспироза

В Бурятии в одном из сел Селенгинского района выявлен лептоспироз. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной службы республики.

Всего лептоспирозом заболело 11 голов лошадей и 16 голов крупного рогатого скота. Ветеринары установили ограничительные мероприятия. Больных животных изолировали для прохождения лечения антибиотиками.

«С хозяйств снимут карантин после <…> получения отрицательных результатов лабораторных исследований», — уточнили в ведомстве.

По информации Telegram-канала Babr Mash, десять человек, в том числе один ребенок, заразились лептоспирозом. Владелице заболевшего скота за два месяца уже три раза выписывали административные штрафы.

В августе «Газеты.Ru» писала, что животные могут передать человеку различные опасные патогены, в том числе бешенство, лептоспироз и лишай.

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