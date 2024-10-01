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В Гидрометцентре рассказали о перспективах начала отопительного сезона в Москве

Вильфанд: в ближайшую неделю в Москве не будет необходимости в отоплении

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Depositphotos

В Москве в ближайшую неделю не возникнет погодных условий для начала отопительного сезона. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам ученого, в столице до 5 октября погода будет относительно теплой, среднесуточная температура превысит +8°C. Вильфанд напомнил, что отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не достигает +8°C. Он отметил, что в ближайшую неделю такой прохладной погоды в Москве не прогнозируется.

30 сентября глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что несмотря на наблюдаемое похолодание, в октябре теплая погода еще порадует жителей Москвы и Подмосковья.

В тот же день стало известно, что в социально-значимых объектах нескольких муниципалитетов Московской области начали включать отопление.

Ранее российским автомобилистам рассказали, когда лучше «переобувать» машину.

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