Фигурантам дела о некачественных бронежилетах для МО добавили статью

Двум фигурантам, которых обвиняют в мошенничестве по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ, добавили статью о даче взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Генеральный директор ООО ГК «Пикет» Андрей Есипов и финансовый директор Виктория Антонова теперь также обвиняются в даче крупной взятки, наряду с обвинением в крупном мошенничестве.

Накануне стало известно, что неустановленные должностные лица из числа сотрудников Минобороны могут стать обвиняемыми в получении взятки по делу о хищении при поставке некачественных бронежилетов. Всего по делу проходят не менее девяти человек. Основной обвиняемый — Андрей Есипов. Речь идет о поставке 20 тыс. бронежилетов для российских бойцов зоне спецоперации, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к этим изделиям. Сумма ущерба составляет около 2 млрд рублей.

Ранее суд арестовал имущество жены фигуранта дела о бронежилетах.