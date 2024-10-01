В Малайзии крокодил съел рыбака, который пошел к реке проверить сети

В Малайзии спасатели нашли останки рыбака, ставшего жертвой крокодила. Об этом сообщает New Straits Times.

59-летний Минггу Икум из Бату пропал без вести в воскресенье, 22 сентября, когда отправился к реке проверить свои рыболовные сети. Когда он не вернулся и перестал отвечать на звонки, его сын начал поиски. На берегу он обнаружил вещи отца и «очевидные следы крокодила», после чего были привлечены спасатели.

На следующий день в четырех километрах от последнего известного места нахождения мужчины были найдены сильно поврежденные останки с признаками нападения крокодила. Эксперты подтвердили, что это Икум.

В пожарно-спасательной службе отметили, что рыболовная сеть была разорвана, что также указывает на атаку животного.

В том же регионе крокодил утащил девочку, купавшуюся в реке, и ее судьба до сих пор неизвестна. Крокодил напал на шестилетнюю девочку по имени Цицилия Интик, когда она купалась в реке. Это произошло, когда девочка находилась на берегу с дедушкой и подругами. Хищник неожиданно схватил ее и утащил под воду, ее дедушка не успел никак среагировать.

Ранее в Индонезии тело 54-летней женщины нашли внутри крокодила.