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В России собираются проиндексировать страховые пенсии на 7,3%

В России планируют проиндексировать страховые пенсии на 7,3% с 1 января

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Страховые пенсии в 2025 году в России могут быть проиндексированы единожды — с 1 января на 7,3%. Это следует из законопроекта о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на следующий год, опубликованного в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Две индексации запланировано в 2026 году — на 4,5% и 5,5%, а также в 2027 году — на 4% и 4,1%.

В законопроекте подчеркивается, что средний размер страховой пенсии на конец текущего года составит 21 846 рублей, на конец 2025-го — 23 481 рубль. Кроме того, средняя страховая пенсия по старости на конец нынешнего года составит 22 375 рублей, а на конец 2025-го — 24 059 рублей.

В пояснительной записке к проекту закона говорится о том, что документ учитывает расходы, которые связаны с возобновлением со следующего года индексации пенсий работающих пенсионеров на тех же условиях, что и неработающих пенсионеров.

Накануне сообщалось, что депутаты Госдумы РФ готовят законопроект, который позволит детям передавать своим родителям пенсионные баллы. Это даст возможность пожилым родителям, не накопившим достаточного количества баллов, выйти на пенсию быстрее или получать более высокую пенсию.

Ранее эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году.

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