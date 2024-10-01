Больше половины россиян едят хлеб каждый день

Большинство — 68% — россиян едят хлеб и хлебобулочные изделия каждый день, следует из результатов исследования ПРО Бренд, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Из них во время каждого приема пищи употребляют 30%, один раз в день — 38%.

3-4 раза в неделю едят хлеб 22%, несколько раз в месяц — 6%, вообще не едят хлеб 4%.

По словам кандидата социологических наук, владельца коммуникационного агентства «ПРО Бренд» Алексея Гвинтовкина, хлеб по-прежнему один из самых востребованных

продуктов даже в развитых странах, не говоря уже о бедных.

«Россия, кстати, далеко не на первом месте по потреблению хлеба. Например, в Турции хлеба едят в два раза больше, еще в передовиках Алжир, Болгария, Германия. Даже Франция и США нас опережают по количеству потребления хлебобулочных. Что касается России, в последние 5 лет сокращается интерес к хлебу в крупных городах, но в сельской местности все по-прежнему, поэтому количество людей, в рационе которых хлеб присутствует ежедневно, сократилось незначительно. Процент по-прежнему очень высок», — отметил он.

Как отметила врач, эксперт по здоровому образу жизни Виктория Толмачева, для большинства людей 1-3 кусочка качественного хлеба в день вполне допустимы и могут даже приносить пользу.

«Употребление хлеба в избытке может обернуться серьезными проблемами: от ожирения до повышения уровня холестерина, а также риском развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно следует быть осторожными с белым хлебом, изготовленным из пшеничной муки, который может усугубить ситуацию. Также стоит помнить, что многие промышленные сорта хлеба содержат добавки: консерванты, красители и эмульгаторы, которые негативно сказываются на здоровье. Поэтому старайтесь обращать внимание на состав продукта. Большинство хлебобулочных изделий содержат глютен, поэтому людям с непереносимостью нужно искать безглютеновую альтернативу. Сегодня такого хлеба на прилавках магазинов достаточно. Но если у вас нет патологий, то никакого вреда хлеб, в составе которого есть глютен, не принесет», — сказала Толмачева.

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