Неплательщики налогов могут лишиться имущества, предупредил юрист

Министерство финансов подготовило поправки в Налоговый кодекс, позволяющие взыскивать налоговую задолженность физических лиц во внесудебном порядке. Раньше такой способ погашения долгов перед бюджетом действовал лишь в отношении юридических лиц и предпринимателей. Нововведение в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Более 20 лет назад, когда принимали Налоговый кодекс, законодатели не предполагали, что спустя некоторое время появится огромное количество поводов для исчисления и уплаты налогов физическими лицами. И, соответственно, такое же огромное число людей, не спешащих эти налоги платить. А так как в нашей стране права и интересы граждан всегда находятся в приоритете, то кодекс подразумевал их дополнительную защиту. В результате, чтобы взыскать с нерадивого должника недоимку и пени, помимо вступившего в силу решения инспекции приходилось получать еще и судебный приказ, а при наличии возражений — и судебное решение», — объяснил он.

Такая ситуация потребовала от налоговиков значительных временных и материальных затрат на понуждение должников к исполнению своих обязательств. Сегодня требуется произвести около 5 млн подобных процедур в год, что также влечет непомерную нагрузку на судебную систему.

Самые незначительные суммы — это поступления от сдачи в аренду жилых помещений, самые значительные — выручка от продажи недвижимости, транспортных средств и ценных бумаг. Основных причин неуплаты две — неподача декларации и нежелание расставаться с деньгами. И это, безусловно, нужно исправить.

«Предлагаемое новшество довольно гуманно для граждан. Налогоплательщику предоставляется срок порядка полугода, чтобы разобраться со своими проблемами и рассчитаться с бюджетом. Только после этого начнется процедура принудительного взыскания. С принятием обеспечительных мер и прочими неприятными для должника моментами», — добавил эксперт.

Несмотря на массу ожидаемых положительных эффектов от внедрения нового порядка, фискальным органам нужно быть предельно внимательными и корректными в работе с гражданами-налогоплательщиками.

«Вследствие технических и юридических проблем может сложиться ситуация, когда реальная сумма, подлежащая взысканию, может оказаться меньше расчетной в определенный момент времени. Нельзя допустить, чтобы подобная ошибка причинила вред правам и интересам граждан», — резюмировал юрист.

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