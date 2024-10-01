Россиянам дали советы, как подобрать телефон для пожилого человека

Выбор смартфона для любого пользователя зависит от его возраста, конкретных потребностей и запросов. Менеджер по мобильному оборудованию МeгаФона Дарья Гончар рассказала «Газете.Ru» об основных критериях, которые следует учитывать при покупке смартфона для пожилого родственника, чтобы обеспечить ему комфортное пользование.

«Один из наиболее важных критериев — простота использования. Телефон должен иметь интуитивно понятный интерфейс независимо от того, сенсорный он или кнопочный. Другими важными критериями являются размер экрана и качество изображения. Рекомендуется выбирать экран размером 6 дюймов и более, если речь идет о сенсорных смартфонах. Кроме того, следует убедиться в том, что экран яркий, а текст на нем крупный и разборчивый», — объяснила она.

Для родственников в возрасте от 65 лет эксперт посоветовала выбирать сенсорный смартфон. Подключение к интернету позволит поддерживать и тренировать память, вести коммуникацию в мессенджерах, а также смартфон станет предметом для развлечения — например, благодаря качественной камере, которая позволит запечатлеть важные моменты в жизни.

«Кнопочные телефоны стоит рассматривать в случае, если будущий владелец смартфона испытывает трудности с использованием сенсорного экрана или если телефон будет использоваться только для звонков без мобильного интернета и мессенджеров», — сказала Гончар.

Для пользователей старше 75 лет эксперт рекомендует выбрать телефон с большими и удобно расположенными клавишами с подсветкой, устойчивый к ударам и брызгам воды. Лучшим вариантом станет классическая раскладушка.

Качество и громкость звука имеет решающее значение для четких разговоров.

«Для пожилых людей рекомендуется увеличенная громкость до +40 децибел, качественные динамики и более мощный звуковой сигнал до +90 децибел. В некоторых моделях телефонов также есть специальный световой «маячок» для визуального привлечения внимания.

Совместимость со слуховыми аппаратами — еще один важный критерий при выборе смартфона для пожилого человека. Большинство мобильных телефонов полностью с ними совместимы. Лучшим выбором станут телефоны с рейтингом HAC (Hearing Aid Compatibility) M4/T4 или M3/T3», — отметила эксперт.

А для пользователей старше 85 лет эксперт рекомендует выбрать простой и надежный телефон — лучше кнопочный, устойчивый к падениям, совместимый со слуховыми аппаратами, с кнопкой экстренного вызова и привязкой к местоположению.

Эксперт отмечает, что смартфоны для пожилых людей должны обладать длительным временем автономной работы, чтобы избежать частой подзарядки. Ищите телефон, который при нормальном использовании может выдержать до 48 часов.

«Безопасность также является важным критерием выбора. Смартфон для пожилых людей должен включать в себя функцию экстренного вызова, которая позволяет пользователю совершать телефонные звонки, в том числе по номеру 112, без необходимости вводить пароль или считывать отпечатки пальцев. К полезным функциям смартфона также стоит отнести определение местоположения по GPS при необходимости и возможность простой блокировки/разблокировки телефона, чтобы избежать случайных звонков», — подчеркнула Гончар.

Не стоит выбирать для пожилых людей смартфоны с обилием дополнительных функций, которые никогда не будут использоваться. Телефоны с множеством ненужных приложений могут вызвать путаницу. Выбирайте простоту, резюмировала она.

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