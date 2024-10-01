Искривление носовой перегородки грозит снижением интеллекта и аритмией

Доказано, что только 5% от общего количества людей имеют ровную перегородку носа. У большинства же она имеет различные искривления. Причем этот дефект может совсем не мешать его обладателям. Но есть ситуации, когда патология влияет на здоровье и качество жизни. Какие риски для здоровья несет в себе искривленная носовая перегородка, «Газете.Ru» рассказал врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Александр Горовой.

По его словам, большинство людей, если они не столкнулись с очевидной травмой носа, как правило, не догадываются о дефекте перегородки, пока случайно его не обнаруживают на приеме лор-врача. Однако многим знакомы такие проблемы, как частый и затяжной насморк, затрудненное дыхание через нос, сухость носа, хроническая усталость, плохой сон и даже проблемы с сердечно-сосудистой системой. При этом их обладатели никак не связывают эти патологии с носовой перегородкой.

«Таких случаев в практике оториноларинголога немало. И, как правило, в большинстве из них искривление носовой перегородки часто сопровождалось какими-либо патологическими состояниями. Чаще всего этот физиологический дефект связан с простудами и рисками респираторных инфекций. Это объясняется тем, что при искривлении перегородки в носоглотке нарушается нормальная циркуляция воздуха — вместо теплого воздуха в дыхательные пути проникает холодный неочищенный воздух с массой бактерий и вирусов. Отсюда и воспаление носовых пазух, как результат — частые риниты, синуситы и другие лор-заболевания», — рассказал оториноларинголог.

Кроме того, по его словам, искривленная перегородка может быть связана с еще более опасными состояниями. В первую очередь с развитием у человека синдрома апноэ сна. Лор-врач объяснил, что это состояние, при котором случаются кратковременные остановки дыхания во сне. Апноэ вызывает кислородное голодание разных жизненно важных органов, в т.ч. головного мозга и сердца. Пациенты с апноэ постоянно испытывают усталость и разбитость в течение дня, головные боли, головокружения. Иногда апноэ может даже спровоцировать нарушения сердечного ритма, что грозит рисками развития аритмий.

«От искривленной носовой перегородки может пострадать и главный генератор креативных идей — головной мозг, даже безотносительно апноэ. В результате затрудненного дыхания мозг недополучает нужное количество кислорода, а это не лучшим образом сказывается на умственных способностях и памяти. Человек становится рассеянным и забывчивым», — добавил специалист.

В связи с перечисленными рисками он порекомендовал не пускать ситуацию на самотек и обращаться к врачам. По его опыту, несложное хирургическое лечение может стать спасением для таких пациентов. Наиболее оптимальным вариантом решения проблемы является септопластика (выпрямление носовой перегородки).

«Некоторые пациенты до сих пор считают лор-операции болезненными и малоэффективными. Такое мнение основано на старой врачебной практике, когда подобные вмешательства проводились под местной анестезией с применением грубых инструментов, и в итоге пациент очень долго восстанавливался. Однако с развитием медицины и технологий ситуация кардинально изменилась. Сейчас врачи используют современное эндоскопическое оборудование, которое позволяет минимально травмировать ткани и выполнять манипуляции с высокой точностью. Кроме того, это снижает риски осложнений», — сказал врач.

Он добавил, что в ситуации, когда пациент получил тяжелые травмы и повредил носовую перегородку, ему делают риносептопластику. Эту операцию выполняют оториноларингологи совместно с пластическими хирургами. В результате удается не только устранить дефект и улучшить внешний вид носа, но и восстановить нормальное носовое дыхание.

Ранее россиян предупредили, о каких проблемах говорит дневная сонливость.