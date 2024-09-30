Россиянка избила девочку на детской площадке после ссоры с ее сыном

В Набережных Челнах конфликт детей во дворе дома закончился избиением девочки, на нее набросилась мать одного из игравших детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел на детской площадке во дворе одной из многоэтажек, 12-летняя девочка поссорилась с шестилетним мальчиком. Тот якобы отобрал у нее аэроскакалку и бросил ее в урну.

В ответ школьница сломала игрушку мальчика. На защиту ребенка встали его родители, на площадку вышла мать дошкольника. Она схватила девочку за ухо, несколько раз ударила по голове. Потом достала из ее сумки телефон и позвонила родителям школьницы, те разговаривать с агрессивной женщиной отказались.

Видимых повреждений у пострадавшей нет, ее семья планирует обратиться с заявлением в правоохранительные органы, если им не принесут извинений.

До этого сообщалось, что в Свердловской области прокуратура устанавливает обстоятельства избиения 13-летнего школьника, на мальчика напали старшеклассники. Подросток гулял во дворе с девушкой, когда к ним подошла группа подростков. Пострадавший был госпитализирован, он частично потерял память и получил черепно-мозговую травму. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональная прокуратура.

Ранее в российской школе третьеклассницу избили на глазах у учителя.