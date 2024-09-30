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В регионах РФ ищут восьмерых победителей лотереи

Победителей многомиллионной лотереи ищут в Башкирии и еще семи регионах

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Depositphotos

Восемь жителей регионов РФ стали победителями лотереи, выиграв денежный приз в размере двух млн рублей каждый. Об этом сообщил портал «Башинформ», сославшись на пресс-службу «Национальной лотереи».

По информации журналистов, люди еще не знают о своем выигрыше. В связи с этим в регионах, где проживают победители, объявили об их поиске.

«Лотерея сообщает о поиске победителей-миллионеров в Челябинской, Смоленской, Мурманской, Нижегородской и Тульской областях, в Республике Башкортостан и других регионах», — подчеркнули в пресс-службе.

30 сентября газета kp.ru написала о жителе Нижегородской области, который выиграл в лотерею два млн рублей и не пришел за денежным призом. Журналисты рассказали, что розыгрыш состоялся накануне, и в нем приняли участие более 800 тыс. человек.

20 сентября похожий случай произошел в Свердловской области. Местный житель купил в интернете лотерейный билет, который обошелся ему в 100 рублей, и в результате выиграл 17 млн рублей. Однако за главным призом мужчина так и не пришел.

Ранее в Смоленской области мужчина выиграл в лотерею благодаря коту из сна.

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