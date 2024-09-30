Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директора российской школы осудили за проданное имущество учреждения

В Брянской области директора осудили за сданное в металлолом школьное имущество

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Брянской области директора школы осудили и приговорили к штрафу за сдачу в металлолом имущества учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

Установлено, что в 2023 году директор школы в поселке Навля без организации комиссии по поступлению и выбытию активов учебного заведения самостоятельно решил вопрос о демонтаже школьной системы отопления. После этого он сдал элементы системы в металлолом, получив 157 тысяч рублей. Из них 42 тысячи рублей он забрал себе.

Отмечается, что оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили преступление. Мужчина полностью возместил ущерб.

В августе отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области инициировал четыре уголовных дела против директора школы искусств города Оби, подозреваемой в вымогательстве взяток у своих преподавателей.

В апреле в пресс-службе СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что в Надыме перед судом предстанут бывший директор спортивной школы и предприниматель, которых обвиняют в хищении миллионов рублей, предназначенных для реабилитации детей с инвалидностью.

Ранее директора российской школы наказали за доступ из школы к экстремистским сайтам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами