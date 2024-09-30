Директора российской школы осудили за проданное имущество учреждения

В Брянской области директора школы осудили и приговорили к штрафу за сдачу в металлолом имущества учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

Установлено, что в 2023 году директор школы в поселке Навля без организации комиссии по поступлению и выбытию активов учебного заведения самостоятельно решил вопрос о демонтаже школьной системы отопления. После этого он сдал элементы системы в металлолом, получив 157 тысяч рублей. Из них 42 тысячи рублей он забрал себе.

Отмечается, что оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили преступление. Мужчина полностью возместил ущерб.

В августе отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области инициировал четыре уголовных дела против директора школы искусств города Оби, подозреваемой в вымогательстве взяток у своих преподавателей.

В апреле в пресс-службе СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что в Надыме перед судом предстанут бывший директор спортивной школы и предприниматель, которых обвиняют в хищении миллионов рублей, предназначенных для реабилитации детей с инвалидностью.

Ранее директора российской школы наказали за доступ из школы к экстремистским сайтам.