Россиянин установил камеру в квартире бывшей жены и стал фигурантом уголовного дела

Житель Иркутска предстанет перед судом за слежку за бывшей женой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Иркутска, женщина сообщила, что получила письмо от бывшего мужа, в которое было вложено видео с ее участием.

Как установили полицейские, слежку за бывшей супругой организовал 38-летний местный житель. Мужчина ревновал бывшую жену и решил наблюдать за ней, он приобрел и установил в квартире камеру видеонаблюдения с функцией передачи данных через интернет. С ее помощью он осуществлял непрерывное наблюдение.

В отношении иркутянина возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что на Тайване местный житель получил три месяца тюрьмы за то, что следил за женой, чтобы раскрыть ее измену. Он установил в доме скрытые камеры и приложил видеозаписи в качестве основного доказательства необходимости расторжения брака. Неверная жена в ответ подала встречный иск о вторжении мужа в ее личную жизнь.

Ранее женщина отсудила у хозяина дома $2,7 млн за скрытую камеру, установленную в детекторе дыма.