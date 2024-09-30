В КПРФ заявили, что зона СВО — не место для наказания

Требования отправлять людей в зону спецоперации в качестве наказания могут оскорбить бойцов, которые идут туда добровольно. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко. Так он прокомментировал обращение организации «Ветераны России», которые просят отправить на СВО депутата Госдумы Дениса Парфенова.

«Мое субъективное мнение: все эти обращения — срежиссированные акции политтехнологов. Я их не осуждаю никаким образом, имеют право быть. Что касается зоны СВО, то я напомню, что туда люди идут добровольно, с уверенностью, исходя из понимания того, что они должны выполнять боевые задачи. Зона СВО не является местом наказания. Не надо это путать. Там люди героически сражаются. Люди туда идут, исходя из своих патриотических побуждений, и это почетнейшее исполнение своего долга. Тех, кто выполняет там задачи, мне кажется, может, как минимум, слегка покоробить, когда вот такого рода идут заявления», — сказал Ющенко.

Обращение «Ветеранов России» появилось на фоне опубликованного в сети ролика с Парфеновым, который якобы пригласил проститутку в Госдуму. Ющенко отметил, что в КПРФ по-прежнему считают случившееся провокацией. Никаких доказательств, что на кадрах именно Парфенов, нет, подчеркнул он.

«Я неоднократно говорил, что акция эта не случайна. Это очень все похоже на провокацию. Дело темное. Надо — разбирайтесь. Дайте доказательную базу. Даже если доказательная база будет <…> Но с точки зрения каких-то действий — это уже вопрос этики, морально-этических норм, каких-то личных отношений. Если бы [был] человек, который действительно бы подтверждал Парфенов это или не Парфенов <…> В конце концов, почему какая-то дама пришла, и ее сразу назвали проституткой? А вдруг она не проститутка, а вдруг она питает теплые чувства к молодому человеку с рыжими волосами? А может она хочет семью завести, может она хочет много детей нарожать, чтобы выполнить установки президента по демографии? А ее сразу проституткой и шлюхой назвали. Это как вообще? Морально, не морально?», — заявил политик.

Он добавил, что необходимо провести расследование в Думе и выяснить, действительно ли в депутатских кабинетах ведется скрытая съемка, и кто за этим стоит.

«Напомню, что согласно статусу депутата, кабинет является в том числе охраняемым объектом, как и сама Дума, которая охраняет ФСО. С учетом войны и того, что общество у нас должно сплачиваться, выполнять цели и задачи, которые направлены на победу, и в коем случае нельзя придавать такой резонанс, какой придали нынешние СМИ, этому мало-мальски заметному событию. Кто придает этому резонанс, кто этим режиссирует? Это самые главные идеологические диверсанты, которые работают против нашей страны», — заключил он.

Видео с человеком, похожим на Парфенова, который якобы находится в кабинете Госдумы с проституткой, опубликовал SHOT. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не стал комментировать ситуацию.

«Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну был на фронте хоть раз? Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — ответил Зюганов журналисту, задавшему вопрос о видеозаписи.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы обратились к специалистам для поиска камер в кабинетах.