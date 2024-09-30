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В Астрахани осудили фигуранта дела о взрыве газа в многоэтажном доме

Фигуранту дела о взрыве газа в доме в Астрахани дали 2,5 года колонии-поселения

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МЧС РФ по Астраханской области

Жителя города Астрахани приговорили к 2,5 года лишения свободы по делу о взрыве газа в многоэтажном доме, произошедшем летом 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Астраханской области.

По данным агентства, фигурантом стал владелец квартиры, в которой произошел взрыв.

«Суд <...> назначил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении материального и морального вреда», — говорится в заявлении.

Как рассказали в следственном управлении СК РФ по региону, мужчина использовал газовое оборудование, предварительно не заключив договор о его техническом обслуживании. В результате 8 августа прошлого года в его квартире в доме в Советском районе Астрахани произошла утечка газа, которая спровоцировала взрыв и пожар.

Тогда пострадали несколько человек. При этом двоих из них спасти не удалось.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 и ст. 168 УК РФ. На тот момент фигуранту было 32 года.

Ранее в Республике Дагестан произошел взрыв газа в многоквартирном доме.

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