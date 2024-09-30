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Почти 40 человек задержали после пьяной драки в московском ресторане

Полиция Москвы задержала 38 человек после драки в Ставропольском проезде

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Московские полицейские увезли в отделение 38 человек после пьяной драки в ресторане в Ставропольском проезде. Об этом говорится на сайте столичного ГУ МВД.

По предварительной информации, между посетителями заведения произошел конфликт на бытовой почве.

В отношении 15 задержанных составили административные протоколы по статье «Несоблюдение правил въезда на территорию России или пребывания», а еще в отношении двух граждан — протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

Полиция начала доследственную проверку, по итогам которой могут возбудить уголовное дело.

В ночь на 29 сентября драка со стрельбой произошла на Гражданском проспекте в Петербурге. Полицейские задержали трех девушек и четверых мужчин в возрасте от 19 до 32 лет, которые принимали участие в потасовке.

У них изъяли пневматический пистолет и газовый баллончик. Двое из них написали заявление о том, что неизвестные, угрожая ножом и стреляя в их сторону, вырвали сумку из рук молодого человека.

Ранее стало известно, какое наказание получили хоккеисты за драку со сборной ФСБ.

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