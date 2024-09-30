Крупнейший производитель стали в Британии прекратит работу

Крупнейший производитель стали в Великобритании, сталелитейная компания Tata Steel, остановит работу своей последней доменной печи на своем заводе в Уэльсе. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Крупнейший в Великобритании сталелитейный завод остановит производство после более чем ста лет», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, остановка предприятия приведет к потере тысяч рабочих мест в Южном Уэльсе. Речь идет о заводе, который находится в уэльском городе Порт-Толбот. Он является крупным центром черной металлургии.

Решение о прекращении использования доменных печей было принято для того, чтобы сократить выбросы углерода в окружающую среду, после чего перейти к более «экологически чистому» производству.

В электронном письме, которое было направлено всем сотрудникам завода и опубликованном Sky News, генеральный директор Tata UK Раджеш Наир признал, что это стал «трудный день», полный «больших эмоций и размышлений». Как сообщил телеканал, последняя доменная печь прекратила свою работу в понедельник, 30 сентября, в 17:00 вечера — 19:00 мск.

До этого World Steel Association сообщало, что в августе текущего года производство стали в России рухнуло на 11,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 5,8 млн тонн.

Ранее в России остановились заводы производителя водки «Хортиця».