В Красноярском крае турист сорвался со скалы и сломал ногу

В национальном парке Красноярские Столбы турист решил подняться на одну из скал и сорвался с высоты, мужчине потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает Краевое государственное учреждение «Спасатель».

Инцидент произошел на скале Дикарек, 37-летний мужчина решил совершить восхождение без специального снаряжения и обуви и сорвался с высоты. Пострадавший не смог самостоятельно передвигаться, ему потребовалась помощь спасателей.

Мужчина был эвакуирован и передан медикам. По предварительной информации, турист сломал ногу.

До этого сообщалось, что в штате Вашингтон туристка выжила, упав в водопад с высоты 45 метров. 25-летняя туристка оступилась и сначала упала на камни с высоты около 15 метров, а затем пролетела еще почти 30 метров и оказалась на дне ущелья. Очевидцы вызвали экстренные службы, спасатели погрузили пострадавшую на носилки и смогли поднять ее на поверхность. Путешественницу доставили в медицинское учреждение, подробности о ее состоянии неизвестны. Как отметили местные власти, это пятый случай травмирования туриста на водопадах за год.

Ранее турист из Подмосковья сорвался с моста в Сочи.