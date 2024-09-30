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Ассоциация менеджеров обсудила коммуникационные профессии будущего

В Ассоциации менеджеров отметили снижение роли узконаправленных специальностей

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Предоставлено пресс-службой Ассоциации менеджеров

Размытие границ между PR, SMM, маркетингом и рекламой, персонализация коммуникаций, использование VR и других новейших технологий окажут значительное влияние на развитие коммуникационных профессий в ближайшие 5-10 лет. Об этом на заседании комитета по СМИ и информационной политике рассказала директор по корпоративным коммуникациям QIWI, сопредседатель комитета по СМИ и информационной политике Ирэн Шкаровская.

Она представила результаты исследования Ассоциации менеджеров «Будущее коммуникационных профессий». По ее словам, респонденты обозначили, что верят в появление новых профессий, а также в снижении роли узконаправленных специальностей.

«Ожидается, что специалисты новых профессий будут формировать информационные потоки для пользователей и управлять каналами информации, осуществлять высокоуровневую настройку медиароботов, а также помогать транснациональным корпорациям работать с иностранными партнерами с учетом культурных особенностей», — сказала она.

Как рассказал руководитель центра развития коммуникаций в сфере ИТ «Приоритет» Валерий Левченко, за 20 лет существования профессии технологически изменилось многое.

«Раньше основными способами связи были телефоны, факсы, очное общение. С развитием в России мультимедийной журналистики коммуникаторам всех мастей приходится осваивать новейшие технологии и инструментарий интегрированных коммуникаций. Профессиональный коммуникатор должен идти в ногу со временем, отвечая на запросы и потребности целевой аудитории», — сказал он.

Управляющий директор Red Digital Мария Высоцкая напомнила, что раньше профессия требовала наличия фундаментальных знаний, полученных в университете. По ее мнению, сегодня зачастую достаточно уметь вовремя публично высказаться на широкую аудиторию на популярную тему или ярко заявить о своем продукте.

«Изменился формат коммуникации, теряется способность говорить. Школьная система образования построена на тестах, что не способствует развитию речи и желанию читать. Люди, которые представляют компанию, или рассказывают про себя или свой бизнес публично, должны владеть грамотной устной речью. Будущее за теми специалистами, которые умеют хорошо говорить», — сказала она.

Информационным партнером мероприятия выступил медиахолдинг Rambler&Co.

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