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В Британии в салате из магазина обнаружили живую жабу

BBC News: британец нашел жабу неизвестного происхождения в салате из магазина

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Magnolia Press

Житель Великобритании обнаружил живую жабу в упаковке с салатом, которую он купил в супермаркете. Об этом сообщил телеканал BBC News.

По информации журналистов, инцидент произошел 23 сентября. Обнаружив в продуктах земноводное, мужчина вернул пачку с салатом в магазин.

В результате животное отдали специалисту Грэму Мартину, который работает в центре спасения рептилий в городе Брекнелл в графстве Беркшир. При этом жаба поставила экспертов в тупик. Им до сих пор не удалось понять, как земноводное оказалось в упаковке с салатом.

Как отметили журналисты, перед отправкой в магазин работники компаний-поставщиков сортируют продукты и тщательно промывают. Только после этого их раскладывают по отдельным пачкам.

В связи с этим авторы статьи пришли к выводу, что жаба обязательно должна была попасться на глаза кому-нибудь из сотрудников. Но этого не произошло, поэтому животное вместе с салатом отправили в супермаркет.

Грэм Мартин добавил, что сейчас земноводное находится в центре спасения рептилий. Жабу решили оставить в организации, пока специалисты не выяснят место ее происхождения.

Американское издание The New York Post написало, что установить точный вид животного все еще не удалось. Предположительно, найденная в салате особь может относиться к видам Bufo bufo или Bufo spinosus. Первые обитают в Великобритании, а вторые — в Италии и Франции.

Ранее в США ребенок обнаружил живого сурка в автомате с игрушками.

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