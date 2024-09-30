В одинцовской школе началась проверка после жалобы Мизулиной

В СоШ в Одицово началась проверка после жалобы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной из-за унижения ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь в ситуации разбираются прокуратура и министерство образования Московской области, а учительница, которая стала виновницей инцидента, получила выговор.

30 сентября Мизулина сообщила, что готовит обращение в Генеральную прокуратуру (ГП) в связи со скандалом в Одинцовской средней общеобразовательной школе №3.

Как рассказала общественный деятель, учительница не пустила четвероклассника в туалет и ребенок не смог стерпеть нужду. В настоящее время мальчик болеет, на фоне переживаний и унижения у него поднялась температура. Мать школьника уже обратилась в прокуратуру.

При этом Мизулина отметила, что случаи, когда детей не отпускают в туалет с уроков в российских школах участились, что является тревожной тенденцией.

Ранее СК решил проверить российскую школу после жалоб родителей на первоклассников, не знающих русский язык.