Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве раскрыли схему по легализации более тысячи мигрантов

МВД: в Москве задержали подозреваемых в незаконной легализации тысячи мигрантов

close
Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве пресекли деятельность организованной группы, которая легализовала более тысячи мигрантов через фиктивные компании в сфере строительства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

По данным ведомства, участники схемы создавали через подставное лицо коммерческие организации, которые занимались строительством. После этого члены группы подписывали с мигрантами фиктивные трудовые договоры, позволяющие продлить их пребывание на территории России.

Поиском клиентов участники схемы занимались через мессенджеры. Также некоторые мигранты обращались к ним по рекомендации своих знакомых. За свои услуги злоумышленники просили от 5 до 10 тыс. рублей.

«Предварительный доход от теневого бизнеса превышает 5 млн рублей, а количество легализованных иностранцев составляет свыше тысячи человек», — говорится в сообщении.

В июле в Тракторозаводском районном суде сообщили, что бывший полицейский из Волгограда зарабатывал, помогая мигрантам с документами, и получил реальный срок. Он вносил в документы недостоверные сведения о принимающей стороне и указывал в качестве работодателей два ИП, которые в действительности не занимались предпринимательской деятельностью.

Ранее в России остановили процесс усыновления иностранцами детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами