В Москве раскрыли схему по легализации более тысячи мигрантов

В Москве пресекли деятельность организованной группы, которая легализовала более тысячи мигрантов через фиктивные компании в сфере строительства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

По данным ведомства, участники схемы создавали через подставное лицо коммерческие организации, которые занимались строительством. После этого члены группы подписывали с мигрантами фиктивные трудовые договоры, позволяющие продлить их пребывание на территории России.

Поиском клиентов участники схемы занимались через мессенджеры. Также некоторые мигранты обращались к ним по рекомендации своих знакомых. За свои услуги злоумышленники просили от 5 до 10 тыс. рублей.

«Предварительный доход от теневого бизнеса превышает 5 млн рублей, а количество легализованных иностранцев составляет свыше тысячи человек», — говорится в сообщении.

В июле в Тракторозаводском районном суде сообщили, что бывший полицейский из Волгограда зарабатывал, помогая мигрантам с документами, и получил реальный срок. Он вносил в документы недостоверные сведения о принимающей стороне и указывал в качестве работодателей два ИП, которые в действительности не занимались предпринимательской деятельностью.

Ранее в России остановили процесс усыновления иностранцами детей.