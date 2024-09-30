В Запорожской области провели междугородный автопробег в честь дня воссоединения с Россией

В Запорожской области 30 сентября в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией состоялся первый междугородный автопробег «Я горжусь своим Отечеством, я горжусь Россией». Об этом сообщает Telegram-канал «Зa!ТВ. Новости Запорожской области».

Отмечается, что в масштабной патриотической акции приняли участие более 30 автолюбителей и жителей региона.

«Украсив свои автомобили флагами России, Запорожской области и других исторических регионов, участники автопробега с гордостью проехали по маршруту Мелитополь – Бердянск», — говорится в сообщении.

Участниками автопробега стали представители управления Следственного комитета России по Запорожской области, запорожского филиала «Дом народов России», военного подразделения «БАРС 32 им. П. А. Судоплатова», активисты «Всероссийского студенческого корпуса спасателей».