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В Химках коллеги бросили умирать под мостом рабочего из КНДР, получившего травму

Mash: в Подмосковье тело строителя из КНДР обнаружили под мостом

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Global Look Press

В подмосковных Химках рабочего из КНДР нашли мертвым под мостом, мужчину, получившего травму, бросили умирать коллеги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 26 сентября, рабочий из Северной Кореи Ли Ен Чор сорвался со строительных лесов с высоты третьего этажа. Пострадавшего обнаружили коллеги, он дышал, но находился без сознания.

Строители не стали вызывать скорую помощь. Они погрузили рабочего в машину, вывезли его за территорию и бросили умирать под мостом. Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мигранта сдуло ветром с 11-го этажа при проведении монтажных работ. Несчастный случай произошел 23 сентября на стройке многоквартирного дома на улице Металлургов. В момент ЧП подул сильный ветер, и хотя на рабочем был страховочный пояс, он не был закреплен, а сам мужчина стоял на краю. Он не удержался и рухнул вниз. В результате падения 46-летний гражданин Таджикистана получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Красноярске два человека упали в шахту лифта с седьмого этажа поликлиники.

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