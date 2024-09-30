В Госдуме рассказали, как избежать рисков при покупке квартиры в новостройке

Перед покупкой квартиры в новостройке будущему владельцу стоит проверить компанию-застройщика на участие в судебных процессах в качестве ответчика. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Почитайте комментарии в соцсетях на страницах ЖК-застройщика, где люди делятся своими историями. Обратите внимание на утвержденный план развития района и убедитесь, что он включает строительство школ и детских садов. Узнайте, из каких материалов построено здание, как по документации, так и на практике», — добавил парламентарий.

Также депутат порекомендовал быть осторожнее со спорными схемами продаж квартир. В частности, речь идет об обходе договора долевого участия и его регистрацию через посредников. По словам Чаплина, подобные процедуры лишают будущих владельцев защиты своих прав как дольщика.

До этого глава Гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал, что ближе к Новому году на рынке новостроек должна состояться существенная коррекция цен вниз. По его словам, у застройщиков просто не будет выбора.

Ранее депутат Госдумы рассказал о недопустимом ремонте в квартирах.