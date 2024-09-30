Два ребенка укололись шприцами с кровью на территории российского детского сада

Жительница Ростова рассказала, что ее сыновья нашли на территории детской площадки, на которой гуляли с группой детского сада, шприцы и укололись ими. Теперь она вынуждена обследовать детей на серьезные заболевания. Об этом женщина сообщила в беседе с изданием DonDay.

Инцидент произошел на детской площадке у дома 70А по улице Металлургической 24 сентября. По словам ростовчанки, вечером от воспитательницы сыновей она узнала, что ее дети нашли шприцы, играли с ними, в том числе тыкали друг друга иголками. Педагог, заметив это, отобрала у дошкольников опасные игрушки и выбросила их в мусорный контейнер.

На следующий день после ЧП женщина отвела детей в больницу, где у них взяли анализы на гепатиты В, С, сифилис и антитела на ВИЧ-инфекцию. По словам матери мальчиков, теперь эти анализы придется сдавать каждые полтора месяца на протяжении полугода, так как заболевания могут проявиться не сразу. Женщина отметила, что теперь она «каждый день находится в диком страхе за своих детей». Мальчиков поставили на учет в СПИД-центр.

«На территории детского сада, <...> где гуляли дети, ими были найдены два использованных шприца, один из которых был в крови. Дети начали играть с шприцами, втыкать их в дерево, копать ими землю. В результате чего оба моих сына получили повреждения. Прошу провести проверку данного детского сада и вынести процессуальное решение», — говорится в заявлении ростовчанки, с которым она обратилась в прокуратуру.

Ранее в Вологде поигравшего со шприцем школьника поставили на учет в СПИД-центре.