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Россиянина осудят за пьяную езду на электросамокате

В Петербурге местный житель предстанет перед судом за пьяную езду на самокате

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Антон Денисов/РИА Новости

В Санкт-Петербурге 40-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в управлении механическим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Обвинительный акт по уголовному делу направлен в Московский районный суд города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Правоохранители установили, что 29 июля пьяный петербуржец катался на электросамокате, пока его не остановили сотрудники ДПС.

«В ходе следствия проведена экспертиза, которая показала, что мощность электросамоката составляет 1566,5 ватт. Средство индивидуальной мобильности приравнено к механическим транспортным средствам категории «М»», — отметили в ведомстве, что позволило возбудить в отношении нарушителя уголовное дело.

До этого фигурант семь раз привлекался к административной ответственности по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» КоАП РФ.

Ранее пьяные самокатчики сломали ногу женщине в Новороссийске и попали на видео.

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