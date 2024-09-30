Депутаты оценили проект бюджета России

Все обязательства, которые государство взяло на себя, обеспечены в проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы в полном объеме, заявил замруководителя фракции «Единой России» в Госудуме РФ Андрей Исаев, которого цитирует Теlegram-канал партии.

Парламентарий отметил, что расходы на социальную политику в проекте бюджета растут: в 2025 году туда заложено 6,5 трлн рублей, в 2026 — 7,19, в 2027 — 7,24. Для сравнения — в 2024 году было заложено 6,4 трлн, отметил депутат.

«Нам было важно убедиться, что все обязательства, которые брались в последнее время, в полном объеме обеспечены. Мы это в бюджете видим. Заложено все, что необходимо для индексации пенсии на уровне инфляции», — подчеркнул Андрей Исаев.

Он уточнил, что с учетом продления программы материнского капитала до 2030 года, по 1,7 трлн рублей заложено на выплаты в рамках материнского капитала и на поддержку для приобретения жилья семьями с детьми.

Также, по его словам, учтена новая мера, когда семьи могут забрать остатки материнского капитала до 10 тыс. рублей.

Заместитель руководителя фракции ЕР Госдумы в Госдуме Евгений Ревенко указал, что проект федерального бюджета в полной мере соответствует приоритетам «Единой России».

«В нем профинансированы средства на поддержку участников СВО и их семей, реализацию народной программы партии и нацпроектов», — заявил парламентарий.

Кроме того, он отметил, что в проект заложены средства на строительство новых школ, капремонт старых, возведение детских садиков, создание кампусов мирового уровня, модернизацию первичного звена здравоохранения, увеличение финансирования фонда «Круг добра» для лечения детей с тяжелыми заболеваниями.

«Задач много. Все они направлены на улучшение жизни наших граждан, развитие инфраструктуры и экономики», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2025-2027 годы.