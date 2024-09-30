В РУДН начался цикл мероприятий, посвященных Дальнему Востоку

В Российском университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы начался цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024». Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы.

Первым этапом цикла мероприятий стала интерактивная выставочная экспозиция, которая пройдет с 30 сентября по 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области. На ней будут представлены достижения, перспективные направления развития и крупнейшие быстрорастущие компании. Молодые люди смогут пройти тесты по профориентации, совершить виртуальное путешествие, продегустировать дальневосточную продукцию, а также поучаствовать в «Большом Дальневосточном квесте» и выиграть путешествие на двоих.

Как пояснила начальник Управления образовательной политики РУДН Александра Воробьева, мероприятия позволят «показать молодежи, что наша страна и границы их личного и профессионального развития не ограничиваются Москвой и Московской областью», а также познакомить их с природой и промышленностью, возможностями Дальнего Востока.

«Дальний Восток — один из наиболее динамично развивающихся регионов России, где очень большой потенциал не только для работы, но и для дальнейшей жизни», — добавила она.

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