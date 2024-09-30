В Подмосковье 14-летний подросток украл у отца сейф со сбережениями и угнал его иномарку

В Лосино-Петровском городском округе 14-летний подросток украл у отца сейф с двумя миллионами рублей и угнал у него иномарку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в поселке Аничково, по предварительной информации 14-летний мальчик обокрал собственного отца. Когда мужчина заснул, школьник забрал из квартиры сейф, в котором хранились два миллиона рублей наличными.

Мальчик нашел ключи от отцовской иномарки и скрылся на ней. Около часа ночи мужчине позвонил приятель сына и сообщил, что тот приезжал к нему на автомобиле, при нем был сейф с деньгами. Мужчина сообщил о произошедшем в полицию. Школьника задержали полицейские в городском округе Домодедово. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилой женщины не было дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 млн рублей.

Ранее на Сахалине вор украл из частного дома чемодан с 1,8 млн рублей.