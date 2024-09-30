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В аэропортах Москвы рассказали о самых необычных находках

Кирка и бубен оказались в числе самых необычных находок в аэропортах Москвы

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Shutterstock

Бубен и кирка оказались в списке самых необычных вещей, которые были найдены в аэропортах российской столицы. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службы воздушных гаваней.

Как рассказали представители аэропорта Внуково, в период с 1 мая по 16 сентября текущего года в терминалах внутренних и международных рейсов пассажиры забыли 10,3 тыс. предметов. Среди них были зубной протез,сковорода, пылесос, ванночка для купания детей, сушилка для белья, слуховой аппарат и многое другое.

На территории аэропорта Домодедово с 1 июня по 31 августа 2024 года обнаружили 12,6 тыс. бесхозных вещей. При этом в числе самых нестандартных находок оказались кирка и бубен.

«Чаще всего пассажиры и гости аэропорта теряют очки, ключи, брелоки, ремни, мелкую ручную кладь, телефоны и другие гаджеты, детские вещи», — добавили в пресс-службе воздушной гавани.

Там уточнили, что забытые в аэропорту вещи хранят в течение 30 суток с момента их поступления. Предметы, найденные в салонах самолетов, ждут своих владельцев значительно дольше — шесть месяцев.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга таможенники остановили женщину с 10 кг материалов для наращивания ресниц.

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