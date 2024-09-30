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Мошенник, заставивший пожилого петербуржца поджечь военкомат, попал на видео

Baza показала видео с мошенником, пытавшимся поджечь военкомат петербуржцем

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Телеграм-канал «Baza»

В сети появились кадры, на которых можно увидеть мошенника, забравшего деньги у 77-летнего жителя Санкт-Петербурга, пытавшегося в июле поджечь военкомат при помощи коктейля Молотова. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Кадры были запечатлены камерами видеонаблюдения в квартире пенсионера. Судя по ним, за несколько дней до того, как мужчина решился на преступление, к нему приходил один из звонивших ему мошенников.

Преступник забрал у петербуржца деньги, дал подписать «договор о неразглашении», а также проинструктировал по поджогу военкомата. После этого мошенник поблагодарил пожилого человека за «помощь Родине» и пообещал представить его к награде.

Как писала «Фонтанка», в июле люди, называвшие себя то сотрудниками Центробанка, то следователями, под предлогом взлома личного кабинета на государственном сайте выманили у пенсионера 150 тысяч рублей наличными и 200 тысяч с банковского счета. После этого ему позвонили и сказали, что вернуть деньги можно, но для этого необходимо помочь следствию, а именно — выманить пособников террористов, которые сидят в военкомате.

19 июля пенсионер проник в здание военкомата на проспекте Сизова, поднялся на второй этаж и из окна сбросил бутылку с горючей смесью. После этого поджигатель попытался сбежать, однако его быстро поймали правоохранители.

Ранее сообщалось, что жительница Кемерово добилась условного срока за поджог военкомата.

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