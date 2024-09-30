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Путин продлил срок службы заместителя секретаря Совбеза Гребенкина

Путин продлил срок службы замсекретаря Совбеза Гребенкина до октября 2025 года

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Александр Казаков/РИА Новости

Срок службы заместителя секретаря Совета Безопасности РФ Александра Гребенкина продлен до 13 октября 2025 года. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2025 года заместителю секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Гребенкину Александру Николаевичу», — говорится в распоряжении президента РФ.

13 октября Гребенкину исполнится 69 лет. Предельный возраст для пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет. При этом возраст может быть продлен для госслужащих, которые занимают замещающие должности определенных категорий, например, для руководителей высшей группы должностей.

Родился 13 октября 1954 году в городе Свердловске. В 1976 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета.

В 1976 — 1993 годах проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации на различных должностях в органах военной прокуратуры гарнизонного звена и в Главной военной прокуратуре. С 1993 года находился на различных должностях в аппарате Совета Безопасности Российской Федерации.

Ранее Путин назначил главу управления по госполитике в гуманитарной сфере.

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