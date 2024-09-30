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Ночные патрули появились в Петропавловске-Камчатском из-за нашествия медведей

В Петропавловске-Камчатском ввели ночные патрули с БПЛА из-за нашествия медведей

Дружинники в Петропавловске-Камчатском вышли в ночное патрулирование из-за частого появления медведей в городе в последние дни. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Евгений Беляев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что встретился с членами одной из групп оперативного реагирования «Народная дружина ПКГО», которым поступают сообщения о медведях в городе.

«Группа вышла в ночное дежурство, использует дрон с тепловизором для поиска зверя в темное время суток», — написал глава города.

В настоящее время в городе сформировано семь таких групп, за каждой из которых закреплен свой микрорайон, что, отметил Беляев, позволяет более оперативно выезжать по сигналам о замеченных в черте города животных и обеспечивать максимальный охват ситуации.

Ситуацию с появлением медведей в черте городе чиновник назвал сложной. Режим повышенной готовности действует до 4 октября.

Беляев рассказал, что часто медведей удается отогнать от города обратно в лес. Отстрел применяется только в случае, если дикий зверь проявил агрессию и представляет угрозу, добавил он.

Местные СМИ сообщают, что жители города встречают медведей в разных районах днем и ночью, в том числе рядом с детскими площадками и школами.

Ранее власти объявили спецрежим в Петропавловске-Камчатском из-за нашествия медведей.

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