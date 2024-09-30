В пермском кафе повар-мигрант приставал к девочкам и показывал им порно на телефоне

В Перми повара кафе обвинили в домогательствах в отношении несовершеннолетних, мужчина приставал к девочкам на рабочем месте и показывал им видеоролики непристойного содержания. Об этом сообщает «59.ru».

Повар-иностранец работал в одном из кафе в Закамском микрорайоне Перми, по предварительной информации, мужчина приставал к двум девочкам-подросткам. Он расспрашивал школьниц о сексе и показывал им порнографические видеоролики.

По факту произошедшего региональный СК проводит доследственную проверку, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий мигранта, а так же доложить обо всех установленных обстоятельствах.

До этого сообщалось, что в Петербурге гражданина Таджикистана подозревают в домогательствах в отношении восьмилетней девочки. 38-летний мужчина подошел к школьнице, когда она находилась в обществе подруг. Под каким-то предлогом он предложил пройтись, и ребенок согласился. Вместе они пришли к подвалу на Гумилевской улице, где мужчина приставал к девочке. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в совращении ребенка в сети.