Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В пермском кафе повар-мигрант приставал к девочкам и показывал им порно на телефоне

«59.ru»: в Перми повар кафе приставал к девочкам

close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Перми повара кафе обвинили в домогательствах в отношении несовершеннолетних, мужчина приставал к девочкам на рабочем месте и показывал им видеоролики непристойного содержания. Об этом сообщает «59.ru».

Повар-иностранец работал в одном из кафе в Закамском микрорайоне Перми, по предварительной информации, мужчина приставал к двум девочкам-подросткам. Он расспрашивал школьниц о сексе и показывал им порнографические видеоролики.

По факту произошедшего региональный СК проводит доследственную проверку, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий мигранта, а так же доложить обо всех установленных обстоятельствах.

До этого сообщалось, что в Петербурге гражданина Таджикистана подозревают в домогательствах в отношении восьмилетней девочки. 38-летний мужчина подошел к школьнице, когда она находилась в обществе подруг. Под каким-то предлогом он предложил пройтись, и ребенок согласился. Вместе они пришли к подвалу на Гумилевской улице, где мужчина приставал к девочке. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в совращении ребенка в сети.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами