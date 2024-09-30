Двое пьяных мужчин угрожали третьему ножом и пистолетом ради кражи смартфона в Москве

В Москве двое нетрезвых россиян угрожали третьему ножом и пневматическим пистолетом ради кражи. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Поляны. Двое пьяных мужчин вступили в конфликт со случайным прохожим и стали угрожать ему ножом и предметом, похожим на пистолет. Затем они отвели его к лесополосе и отобрали смартфон и банковские карты. После этого преступники скрылись с места.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 32-летний уроженец Чечни и 40-летний москвич. У них изъяли клинок и пневматический пистолет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Хабаровске мужчина попался на трех кражах и совершил четвертую.