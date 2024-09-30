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«Русское лото» отметит 30-летний юбилей праздничным тиражом

В честь 30-летия лотереи «Русское лото» будет разыгран 1 млрд рублей

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Пресс-служба «Столото»

Праздничный тираж «Русского лото», где гарантированно разыграют 1 млрд рублей в честь 30-летия легендарной игры, состоится 20 октября, сообщает пресс-служба распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

Как отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович, 16 октября 1994 года, когда был разыгран первый тираж «Русского лото», в России появилась семейная традиция принимать участие в розыгрыше лотереи.

«Только за последние 10 лет благодаря «Русскому лото» появилось более 3 300 миллионеров, а трижды был выигран самый крупный приз в истории российских лотерей – 1 млрд рублей. Общая сумма разыгранного призового фонда «Русского лото» за эти годы превысила 68 млрд рублей», — сказала она.

Басанович добавила, что размеры выигрышей в «Русском лото» ежегодно растут.

«Совсем недавно, казалось бы, впечатлял выигрыш в 20 млн рублей. Сегодня наши победители забирают сотни миллионов, а в новогодних тиражах даже миллиарды», — отметила она.

В 2021 году лотерея «Русского лото» была удостоена премии «Марка №1», а в 2022-м подтвердила это звание. Также в 2022 году Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент») признала бренд «Русское лото» общеизвестным товарным знаком.

Организатором лотереи «Русское лото» выступает Минспорт России. «Столото» является распространителем.

Напомним, с 2014 года все лотереи в России являются государственными и проводятся под государственным надзором ФНС России.

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