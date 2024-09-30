На матчах ЦСКА и «Спартака» собрали больше 150 кг макулатуры

28 сентября на матчах футбольной команды ЦСКА и хоккейной команды «Спартак» прошла акция по сбору макулатуры «БумБатл» движения «Экосистема». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе акции.

В ходе матчей болельщики сдавали маскоту акции «БумБатл», проводимой в поддержку нацпроекта «Экология», свои билеты, плакаты и другие отходы. Всего на двух играх удалось собрать больше 150 кг макулатуры.

Нападающий ХК «Спартак» Николай Голдобин признался, что решил поддержать акцию с удовольствием. Он назвал сбор макулатуры добрым и правильным делом.

«Хотим с ребятами собрать в своих домах всю бумагу и тоже сдать ее на переработку. Вроде бы маленький шаг, а если так сделает каждый, то представьте, сколько деревьев мы сохраним», — сказал он.

На хоккейном матче сдавшие больше всего макулатуры получали в подарок билеты на следующие игры клуба. Выиграть билеты на культурно-спортивные мероприятия могут все жители РФ: для этого надо принести не меньше пуда макулатуры (16 кг) в пункт приема движения «Экосистема». По словам сопредседателя движения Андрея Руднева, интеграция экоакции в спортивные мероприятия — отличная возможность объединить заботу о себе и своем здоровье с заботой о природе.

На следующий день, 29 сентября, маскот акции добрался до Центрального детского магазина в Москве. Там он организовал пункт сбора макулатуры и викторину. За правильные ответы можно было получить билет в Музей детства и на смотровую площадку.

Акция «БумБатл» будет идти до 15 ноября. Чтобы поучаствовать, нужно зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф. Коллективные заявки принимают с 23 сентября по 10 ноября, индивидуальные — с 23 сентября по 15 ноября.

Ранее активисты из более чем 100 стран мира познакомились с акцией «БумБатл».