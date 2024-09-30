В «Ъ» ответили на обвинения своей журналистки в связях с британской разведкой

Главный редактор издания «Коммерсантъ» Михаил Лукин выступил в защиту специального корреспондента этого СМИ Елены Черненко после появления в сети цикла статей, в которых она обвиняется в связях с британской разведкой МI6. Заявление Лукина опубликовано в Telegram-канале издания.

«Ъ» хочет внести ясность и разъясняет, что работа журналиста — общаться со спикерами, пресс-службами, ньюсмейкерами, экспертами, источниками и т. д. С единственной целью — выдать интересную заметку», — подчеркнул Лукин.

В издании заявили, что намерены защищать честное имя и профессиональное достоинство Елены Черненко всеми законными способами.

Поводом для заявления стали публикации 20 и 29 сентября в Telegram-канале «Рыбарь». В них отмечается, что Черненко участвовала в сборе подписей под открытым антивоенным письмом, и делается предположение, что она оказывала информационную поддержку западной разведке из-за «наивности». В качестве подтверждения этого предположения анонимный автор или коллектив авторов цикла статей указали на регулярные встречи Черненко с представителем МI6 Кристофером Джойсом.

Ранее в Эстонии журналистку Бурцеву обвинили в госизмене.