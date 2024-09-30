В центре Парижа ограблен бутик Louis Vuitton

Бутик Louis Vuitton на бульваре Сен-Жермен в Париже был ограблен этой ночью. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Грабители протаранили входные двери магазина на автомобиле в понедельник ночью. На то, чтобы вынести половину из того, что было в тот момент на прилавках, у них ушло четыре минуты. После этого они скрылись в неизвестном направлении. Найти преступников пока не удалось.

Они успели похитить более сотни предметов роскоши. Общая сумма ущерба оценивается в €900 тыс.

До этого в Москве мужчина ограбил ювелирный магазин, притворившись покупателем. Он попросил сотрудницу показать ему два кольца стоимостью 250 тысяч рублей. Когда девушка достала украшения из-под витрины, злоумышленник выхватил их из ее рук и сбежал. Похищенные украшения мужчина сдал в ломбард.

Ранее во Франции неизвестный ограбил ювелирный магазин, притворившись полицейским.