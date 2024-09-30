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Драгоценности на 8 млн рублей пыталась ввезти в Россию туристка из ОАЭ

В Москве задержали туристку из ОАЭ с драгоценностями на 8 млн рублей

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ФТС России

В Шереметьево сотрудники таможни задержали россиянку, которая пыталась провезти из ОАЭ незадекларированные украшения на сумму 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы в Telegram-канале.

31-летняя россиянка прилетела из ОАЭ и проходила таможню по «зеленому коридору», на ней были часы Rolex из коллекции Datejust, а также кольца, браслеты, кулон на цепочке и серьги Cartier и Van Cleef&Arpels, общая стоимость украшений, которые туристка не внесла в декларацию составила 8 млн рублей.

Женщина призналась, что знала о том, что стоимость драгоценностей, полученных ею в подарок, превышает разрешенную норму провоза, и пыталась избежать уплаты таможенных платежей в размере 2,1 млн рублей.

Как установили эксперты, все украшения изготовлены из золота 750 пробы и включают в себя вставки из бриллиантов. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.

До этого сообщалось, что в Шереметьево таможенники задержали россиянок с драгоценностями на 21 млн рублей. Во время досмотра багажа инспекторы ФТС нашли 504 украшения, которые пассажирки охарактеризовали как «стекляшки, не представляющие ценности». Экспертиза установила, что «стекляшки» оказались сделаны из золота и серебра со вставками из драгоценных камней — общая стоимость украшений составила 21 млн рублей.

Ранее уральские таможенники задержали иностранца с десятками тысяч евро.

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