Обвиняемые в убийстве подростка в Челябинске извинились перед его родителями

Иностранцам, которых обвиняют в убийстве подростка у торгового комплекса «Космос» в Челябинске, дали последнее слово перед вынесением приговора. Как пишет Ura.ru, мужчины извинились перед родителями погибшего и попросили «строго не наказывать».

«Убийство вышло случайно. Я ни с кем не договаривался, никого не заставлял участвовать в драке. Прошу меня строго не наказывать», — заявил Шахром Миров, который, по версии следствия, и нанес смертельный удар подростку.

Другие обвиняемые, Абдулвахоб Сабуров, Тоир Джаллилов, Зоир Джаллилов, также попросили прощения и попросили смягчить наказание.

Отмечается, что одному из проходящих по делу мигрантов, Шахзоду Сатторову, понадобился переводчик, так как русского он не знал. Он тоже извинился и призвал не отправлять его в тюрьму на слишком большой срок.

Массовая драка вблизи ТРК «Космос», в ходе которой погиб подросток, произошла в апреле 2023 года. Предполагается, что челябинца сначала избили, а затем зарезали.

Ранее стало известно, что в России ужесточат наказание за нелегальную миграцию.