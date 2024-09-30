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Пожилая россиянка отдала мошенникам более 15 млн рублей после разговора с «начальником»

В Тульской области запуганная мошенниками пенсионерка потеряла 15 млн рублей

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Depositphotos

В Тульской области 72-летняя пенсионерка отдала мошенникам более 15 млн рублей после звонка «начальника». Об этом сообщает Yasgazeta.ru.

По информации издания, инцидент произошел в Щекинском районе, когда пенсионерке в мессенджере написал неизвестный. Он представился якобы руководителем медицинской организации, в которой та работала, и попросил ее связаться с «представителем министерства здравоохранения» региона.

Россиянка поверила аферисту и связалась с его коллегой, который убедил ее, что с ее счетов якобы финансируются террористические организации на Украине. Затем ей позвонил уже «следователь», заверивший пенсионерку в необходимости обналичить и перевести средства на «безопасный счет» якобы ради сохранности.

Пожилая женщина последовала инструкциям мошенников и перевела аферистам в общей сложности более 15 млн рублей. Спустя некоторое время она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, курьеры, которым она передавала деньги, арестованы. Расследование продолжается.

Ранее мошенники пригрозили пенсионерке статьей за помощь ВСУ и заставили продать жилье.

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