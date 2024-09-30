В Петербурге пробили лапу знаменитым грифонам на Банковском мосту

Администрация Санкт-Петербурга намерена обратиться в полицию из-за повреждений знаменитых скульптур грифонов на Банковском мосту. Об этом сообщает »РБК».

Поводом для обращения стало появление дыры на одной из скульптур мифических животных, от которой расходятся трещины — повреждения похожи на оставленные в результате удара металлическим прутом. Права на скульптуры принадлежат Государственному музею городской скульптуры.

«КГИОП готовит заявление в полицию о возбуждении уголовного дела», — рассказали в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга (КГИОП).

До этого в Петербурге юноша забрался на коня из колесницы на здании Главного штаба Эрмитажа на высоте 36 метров и снял это на видео. Инцидент произошел 30 января на Дворцовой площади. Очевидцы также сняли момент с земли.

Ранее ученые опровергли связь между динозаврами и грифонами.